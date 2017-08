Vater vom Missbrauchsvorwurf freigesprochen

Springe

Wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an seiner Tochter musste sich jetzt ein Familienvater vor dem Springer Amtsgericht verantworten. Er soll vor sieben Jahren versucht haben, das damals 14-jährige Mädchen in der gemeinsamen Wohnung in Springe mit der Zunge zu penetrieren. Die Strafrichterin sprach den Mann frei.

Springe. Die ganze Situation erscheint befremdlich: Sie habe ihren Vater damals gebeten, ihr beim Einführen eines Tampons zu helfen, berichtete die junge Frau in ihrer Zeugenaussage vor Gericht. Sie habe erstmals ihre Tage bekommen und ihre Stiefmutter, die damalige Frau ihres Vaters, habe sie nicht um Rat bitten können. „Ich habe meinen Vater gefragt, ob er mir helfen kann, das war völlig okay für mich“, erzählte die junge Frau, die heute ebenso wie ihr Vater nicht mehr in Springe lebt.

Sie habe sich dann auf den Küchentisch gelegt, mit den Beinen auf die Schultern des Vaters. Der habe den Tampon dann eingeführt. Dann aber habe er versucht, mit der Zunge in sie einzudringen. „Das habe ich abgeblockt und ihn mit meinen Füßen weggeschoben“, erzählte sie.

Die Richterin hakte nach: Sei es möglich, dass die Frau den Vorfall nach so vielen Jahren im Nachhinein falsch einschätze? Die 21-Jährige: „Auch wenn meine Erinnerung nicht mehr ganz klar ist, glaube ich nicht, dass ich etwas in die Situation hineininterpretiere.“ Der Vater habe gesagt, er wolle ihr zeigen, wie schön das sei.

Sowohl der Angeklagte als auch ihre Stiefmutter hätten stets und auch zu jener Zeit sehr viel getrunken. Auch an jenem Tag habe der Vater seinen „normalen Pegel“ gehabt.

Vorfall verdrängt

Damals habe sie nach der Abwehr des Übergriffs nicht länger über den Vorfall nachgedacht und sich wohl auch nicht getraut, mit jemandem darüber zu sprechen. Viele Jahre lang habe sie das Erlebnis in der elterlichen Küche einfach verdrängt, erklärte sie der Richterin. Erst als im vergangenen Jahr rund um die Scheidung des Vaters und ihrer Stiefmutter viele Erinnerungen wieder in ihr aufkamen, habe sie mit ihrer Tante und auch mit ihrem Freund über den Vorfall gesprochen.

Die Tante habe ihr dann dringend geraten, sich bei der Polizei zu melden. In ihrer Aussage, die sie dort schließlich im November des vergangenen Jahres machte, hatte die junge Frau noch erklärt, den Vater mit den Händen weggeschoben zu haben.

Richterin hat Zweifel

Und genau dieser Widerspruch in der Abwehrhaltung beim unerwünschten Annäherungsversuch des Vaters ließ bei Staatsanwältin und Richterin Zweifel an der Aussage der jungen Frau aufkommen. Zwar habe sie die Zeugin an sich sehr glaubhaft erlebt, doch der Widerspruch habe zu Restzweifeln am Erinnerungsvermögen der jungen Frau geführt, erklärte die Strafrichterin den Freispruch. So habe Aussage gegen Aussage gestanden.

Denn der Angeklagte widersprach dem Vorwurf, seine Tochter sexuell belästigt zu haben. Er habe ihr nur geholfen, als sie ihn darum gebeten habe. „Wir haben unsere Kinder sehr offen erzogen“, erklärte er vor Gericht. So seien die heute 21-Jährige und ihre jüngere Schwester auch immer ins Bad gekommen, wenn er unter der Dusche gestanden habe. Er habe sexuell keinerlei Interesse an Kindern oder Jugendlichen. „Ich verabscheue das“, erklärte er. Vielmehr fühle er sich zu älteren Frauen hingezogen. Seine Tochter berichtete noch vor Gericht, er habe immer wieder - auch gegenüber ihren Freundinnen - sexuelle Anspielungen gemacht.

Der Mann, der bereits zweimal wegen exhibitionistischer Handlungen verurteilt worden ist, musste sich schon einmal wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs der jüngeren Tochter vor Gericht verantworten. Das Verfahren wurde eingestellt. Heute habe er zu seinen Töchtern ein normales Verhältnis, berichtete der Mann, der in Scheidung lebt. Er schreibe ihnen regelmäßig Handy-Nachrichten.