Uwe Thiel alias German Tyler singt am Tag der Vereine seine Springe-Hymne und gewinnt.© Archiv

Springe hat eine neue Hymne

Seine Stimme wird künftig in der Warteschleife der Stadtverwaltung zu hören sein: Uwe Thiel alias German Tyler hat das neue Springe-Lied komponiert. Die Produktion des Songs „Springe - Unsere Stadt am Deister“ ist so gut wie abgeschlossen, lediglich der Begleitgesang fehlt noch.