Springe

Er ist schlecht zu erreichen, er verkauft weniger, er macht weniger Umsatz: Nicht nur Autofahrer klagen über die Dauerbaustelle auf der Bundesstraße 217 in Springe, sondern auch der Einzelhandel an der Osttangente. Man ist unzufrieden, weil offenbar wesentlich weniger Kunden vorbeikommen. Dabei sind die Bauarbeiten gerade mal zur Hälfte abgeschlossen.

Springe. Wenn es am Wochenende keinen Dauerregen gibt, läuft alles nach Plan und die Baustelle auf der B 217 geht in die zweite Phase. Dann wird die Spur Richtung Hannover mitsamt der Abfahrten dort komplett gesperrt, der Verkehr wird im Bereich Springe auf der Fahrspur Richtung Hameln einspurig entlanggeführt. Für die Einzelhändler an der Osttangente ist das kein Grund zum Jubeln. Die Unternehmen haben nach eigenen Angaben mit Umsatzeinbußen zu kämpfen.

„Wegen der Baustelle sind deutlich weniger Kunden im Laden - etwa 10 bis 15 Prozent weniger als im Vorjahr“, sagt Expert-Marktleiter Mike Winter. Viele Kunden würden sich auch über die „schlechte Umleitung“, die durch die gesamte Springer Innenstadt verläuft, beschweren. Etwa 20 Minuten würden Autofahrer, je nachdem, wie der Verkehr läuft, in Kauf nehmen. „Hinzu kommt, dass die Innenstadt seit Beginn der Bauarbeiten immer verstopft ist“, sagt Winter.

Im Hagebau-Markt sei die Lage ähnlich. „Wir merken, dass es tatsächlich ruhiger ist - aber was soll man machen?“, fragt Marktleiterin Gabriele Weber. Dass sich Kunden über die Baustelle beschwerten, habe sie aber nicht direkt mitbekommen.

Deutliche Worte zum Bau findet E-Center-Marktleiter Matthias Koch: „Das ist eine Katastrophe für uns“, ärgert er sich. Und kritisiert, dass er erst aus der Zeitung von der Baumaßnahme erfahren habe. „Sonst hat uns niemand informiert und das ist eine bodenlose Frechheit.“ Bereits am 20. Mai wurde an einem Sonnabend der Osttangenten-Kreisel voll gesperrt, weil Risse in der Asphaltdecke saniert werden mussten - auch davon habe er nichts gewusst. „Die Baustelle jetzt tut uns richtig weh.“ Schließlich werde der Umsatz auch länger im Voraus geplant. „Den wieder einzuholen, wird schwer.“ Kurzerhand hat Koch überlegt, wie der Markt dem Kundenrückgang begegnen kann und in dieser Woche mit „B-217-Preiskrachern“ geworben, um Kunden zu ermutigen, doch den längeren Umweg auf sich zu nehmen. Und: Eine Besserung ist nicht in Sicht. „Mit dem nächsten Bauabschnitt fehlen uns dann die Kunden aus dem Raum Bad Münder.“ Auf der Facebook-Seite des Marktes hätten sich Kunden auch beschwert und sich erkundigt, wie sie jetzt zur Osttangente kommen würden.

Bemerkbar mache sich die Baustelle auch im Fressnapf-Markt. Der Unmut der Kunden würde sich aber noch im Rahmen halten, wie Sprecher Kristian Peters-Lach betont.

Die Planung und die Umwege würden von vielen Seiten kritisiert, „aber insbesondere ortskundige Kunden finden den Weg glücklicherweise weiterhin“. Das Unternehmen hofft, dass die Baumaßnahmen schnell abgeschlossen werden können.

Aldi will sich nicht festlegen, ob der Kundenrückgang auf die Ferien oder auf die Baustelle zurückzuführen ist. „Es ist kein Drama“, sagte gestern ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Leidtragend seien eher die Kunden, die nun einen weiteren Anfahrtsweg in Kauf nehmen müssten.

Von Saskia Helmbrecht und Ralf T. Mischer