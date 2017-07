Vor 85 Jahren wurde das Waldbad in Altenhagen I eingeweiht. Seitdem wird dort geschwommen und geplantscht.© Archiv

Springe

Seit 1932 kommen Schwimmer ins Waldbad

Ein Nichtschwimmer als Bademeister? Was absurd klingt, war 1932 im Freibad in Altenhagen I ganz normal. Das ist jetzt 85 Jahre her. Damals hieß das Waldbad noch nicht Waldbad und Adolf Kelpe übernahm den Posten als erster Bademeister. Dabei konnte er selber nicht schwimmen.