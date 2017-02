„Gimme! Gimme! Gimme!“: Die Tänzer animieren am Ende der Show das Publikum zum Mitmachen.© Szabo

Springe

Schüler führen ABBA-Musical auf

Acht Darsteller, 15 Tänzer und ein Chor aus 30 Schülern der Jahrgänge 9 bis 12: Das Musical „Thank You For The Music - Die Geschichte einer schwedischen Popband“ hat am Freitagabend in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums ihre umjubelte Premiere gefeiert.