Henriette Habitz (von links), Martina Garen, Roman Haak, Anja Sonnleitner, Kerstin Prietzel und Jürgen Bock gehören zu dem zehnköpfigen Autorenteam, das an dem Buch "Inklusion am Gymnasium" beteiligt ist.© Hermes

Springe

OHG-Lehrer schreiben Buch über Inklusion

Die Lehrkräfte des Otto-Hahn-Gymnasiums haben ein Buch mit dem Titel "Inklusion am Gymnasium" herausgebracht, in dem sie sich der Frage widmen, wie Inklusion an dieser Schulform funktionieren kann.