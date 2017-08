Die Feuerwehr konnte den Brand in der Flüchtlingsunterkunft schnell löschen.© Foto: Brinkmann-Thies/Archiv

Springe

Flüchtlingsunterkunft: Defekte Steckdose löst Brand aus

Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft an der Friedrich-Bähre-Straße geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Das ergab am Montag die Untersuchung des betroffenen Zimmers durch Experten der Kriminalpolizei Hannover.