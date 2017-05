Hunderte Eldagser setzen ein Zeichen gegen die Nervenkrankheit ALS.© Szabo

Springe

Eldagsen macht sich für ALS-Erkrankte stark

Hunderte Menschen sind in das Hotel Berggarten gekommen, um sich für ihren Nachbarn Holger Bode engagieren. Und ein Zeichen zu setzen - gegen die unheilbare Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose, besser bekannt als ALS. Bei einem Benefizabend am Wochenende haben die Eldagser erzählt, was sie antreibt.