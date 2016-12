Millimeterarbeit: Mitarbeiter der Firma SBI-Bau bugsieren die Brücke auf das Widerlager aus Beton.© Herrmann

Springe

Eine Brücke schwebt in den Volkspark ein

Im Volkspark flogen am Mittwochfrüh nicht nur die Vögel tief über der Haller, sondern auch eine Brücke. Ein 40-Tonnen-Autokran hatte eine Brücke am Haken, über die Radfahrer und Fußgänger künftig die Haller in Verlängerung des Paul-Schneider-Weges überqueren können.