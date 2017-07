Plätschert nicht mehr: Der Hallerbrunnen ist für Kinder ein regelrechter Magnet und für Besucher ein Hingucker. Doch ohne Wasser erweist er sich eher als Stein-Anhäufung mit unbekanntem Zweck.© Mischer

Springe

Die Innenstadt ist ein Reparaturfall

Uhr, Glocken, Brunnen: Die Bürger und Besucher können die Innenstadt nicht vollständig genießen. An einigen Ecken ist eine Reparatur nötig, wie etwa an Hallerbrunnen oder am Glockenturm.