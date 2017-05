Auf der Suche nach der Ursache: Ein alter Flüssiggastank hinter einem Mehrfamilienhaus in Lüdersen hat die Feuerwehr in Atem gehalten. Das dort enthaltene Odoriermittel hatte sich über die Kanalisation im ganzen Ort ausgebreitet. Der Kindergarten wurde vorsorglich evakuiert. Fotos: CAP© CAP

Lüdersen

Bergdorf im Ausnahmezustand

Gas-Alarm in Lüdersen: Mehrere Freiwillige Feuerwehren wurden am Dienstagmittag in die Straße Am Wehrturm gerufen, weil Anwohner einen angeblichen Erdgas-Geruch wahrgenommen hatten. Die Regionsleitstelle alarmierte gegen 11.35 Uhr die Einsatzkräfte aus vier Ortsfeuerwehren.