Ausbildung: In Springe sind noch Stellen frei.© Ingo Wagner

Springe

Ausbildungsmarkt: 42 Stellen sind noch unbesetzt

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres in Springe bleiben 60 Springer noch ohne Stelle. Das sind zehn mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig melden Betriebe 42 offene Stellen in der Deisterstadt. Was ist mit der Springer Wirtschaft los – sucht sie Stellen, die sie gar nicht vergeben möchte?