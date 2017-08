Die Sanierungsarbeiten an der Brücke in der Straße Zum Saupark dauern noch mehrere Wochen an.© Brinkmann-Thies

Alvesrode

In der Dorfmitte ist viel Bewegung

In der Dorfmitte von Alvesrode ist derzeit einiges in Bewegung: Nach dem Abbau des Trafo-Turms Anfang August sind nun die umfangreichen Brückensanierungsarbeiten an der Kreisstraße 213 in vollem Gange.