Nicole Pfeifer besetzt eine Metallgabel mit einer Glasperle - nur den Gasbrenner gab es im Mittelalter noch nicht.© Tomma Petersen

Sehnde

Ein Spektakel ganz wie im Mittelalter

Der Mittelaltermarkt "Spectaculum Eberen" hat den Dorfplatz in Evern am Wochenende in der Zeit zurückversetzt. Gaukler und Handwerker präsentierten dort ihr Können.