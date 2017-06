An der Kreisstraße 142 zwischen Wassel und Bilm ist am Montagnachmittag ein Grünstreifen aus unbekannter Ursache in Brand geraten.© Stadtfeuerwehr Sehnde

Sehnde

Wassel: Grünstreifen an Kreisstraße brennt

An der Kreisstrasse 142 zwischen Wassel und Bilm ist am Montagnachmittag ein Grünstreifen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden.