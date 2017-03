Die Ortsdurchfahrt in Höver wird erneut zur Umleitungsstrecke beim vierspurigen Ausbau der B65 - die selbst gebastelten Schilder stammen noch von den letzten Umleitungen.© Oliver Kühn

Sehnde

Ausbau B65: Umleitung wieder durch Höver

Es ist wieder soweit: Am nächsten Wochenende, vom 10. bis einschließlich 13. März, wird die Ortsdurchfahrt in Höver erneut zur Umleitungsstrecke für den vierspurigen Ausbau der B65 zwischen Ahlten und Anderten. Gleiches gilt noch einmal am Sonntag, 19. März, wenn die Ampeln wieder in Gang gesetzt werden.