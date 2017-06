Das in Bolzum sehr beliebte italienische Restaurant Villa Rustica hat plötzlich geschlossen.© Sandra Köhler

Sehnde

Villa Rustica in Bolzum ist geschlossen

"Aus familiären Gründen bleibt die Villa Rustica bis auf weiteres geschlossen. Vielen Dank für ihr Verständnis": So die unlängst erstellte Mitteilung auf der Facebook-Seite des Restaurants in Bolzum. Auch in dem ebenfalls von der Familie Malandrino betriebene Santa Lucia in Ilten bleiben die Türen dicht.