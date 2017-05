Die Kirchenvorstände Doris Fischer (links) und Annegret Gutsche (rechts) sowie das Kirchenkreistagsmitglied Heike Sagebiel freuen sich über den Luthernagel vor der Kirche in Haimar mit der Aufschrift "Ohne Luther gäbe es keine Schlagermusik".© Michael Schütz

Sehnde

In Haimar und Ilten stehen musikalische Nägel

In einem Projekt mit dem Kunstschmied Hilko Schomerus gedenkt der Kirchenkreis Burgdorf der Reformation vor 500 Jahren. Dazu stellen Kirchengemeinden Skulpturen in Form eines historischen Nagels an ihrem Gotteshaus auf. Vier solche Luthernägel stehen auch in Sehnder Stadtgebiet.