In Ilten hat ein Dieb eine Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen.© Symbolbild

| Achim Gückel

Sehnde

Einbruch in Auto: Geldbörse ist weg

Die Polizei vermeldet einen Einbruch in ein Auto, das an der Straße Im Knick in Ilten stand. Ein unbekannter Täter hat an dem VW Golf in der Nacht zum Mittwoch die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen und aus dem Innenraum dann eine Geldbörse und eine Sonnenbrille gestohlen.