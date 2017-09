Beim Fest 777 Jahre Ilten wird kräftig gefeiert. Die Hugo-Remmert-Straße wird zur Festmeile.© Archiv

| Patricia Oswald-Kipper

Sehnde

Iltener sollen jetzt Ideen liefern

Bei der 777-Jahr-Feier in Ilten vor rund einem Monat haben die Organisatoren einen ordentlichen Überschuss in vierstelliger Höhe erwirtschaftet. Der Betrag soll nun in den Ort wieder investiert werden.