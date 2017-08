Die Tennisabteilung mit Günther Jankowski (im Vordergrund, von links), Wolfgang Tramm und Frank-Michael Warszawski feiert ihren Sieg. TVE-Chef Ralf Marotzke (Im Hintergrund, von links) und Turnierleiter Klaus Jerofke freuen sich mit ihnen.© privat

Sehnde

Tennisteam siegt beim Boulen

Am Rathaus sind die Kugeln gerollt. Auf der dortigen Boule-Anlage ist das Boule-Turnier des TVE Sehnde über die Bühne gegangen. Es war die vierte Vereinsmeisterschaft in diesem Sport. Sechs Abteilungen gingen mit acht Mannschaften an den Start.