Der Pfannenstiel in Dolgen gehört zu den Straßen, die nun ausgebessert werden.© Katja Eggers

Sehnde

Straßen bekommen neue Deckschicht

Die Stadtverwaltung kündigt für die Zeit der Herbstferien umfangreiche Straßensanierungen in zwei Dörfern an. In Dolgen sind davon nahezu alle wichtigen Straßen betroffen – Lindenallee, Pfannenstiel, Kapellenberg, Hagenburgring, Haimarer Straße, Asternstraße, Fliederstraße und Südstraße. In Klein Lobke wird auf der Wegstraße und der Straße Klingenberg gearbeitet.