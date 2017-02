Immer mehr Eltern wünschen sich längere Betreuungszeiten für ihre Kinder. In der Kita Berliner Straße in Ilten kommt die Stadt diesem Wunsch nun nach.© dpa (Symbolfoto)

Sehnde

Kita Ilten ist ab August bis 14 Uhr geöffnet

Es ist Zeichen des gesellschaftlichen Wandels: In immer mehr Familien arbeiten beide Elternteile - und wünschen sich deshalb längere Betreuungszeiten für ihre Kinder. In Ilten kommt die Stadt diesem Wunsch nach: In der Kita Berliner Straße sollen die Öffnungszeiten ab August bis 14 Uhr verlängert werden.