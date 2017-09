Die Schülerzahlen an der Astrid-Lindgren-Schule steigen. Die Stadt plant auf dem Gelände neue Räume für mindestens zwei Hortgruppen.© Oswald-Kipper

| Patricia Oswald-Kipper

Sehnde

Stadt will Kinderbetreuung weiter ausbauen

Die Stadt Sehnde will ab dem nächsten Jahr noch mehr in die Kinderbetreuung investieren. Dabei geht es um die Ausweitung von Betreuungszeiten ebenso wie um zusätzliche Plätze etwa in Kindertagesstätten oder im Hort.