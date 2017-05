Die Bahnunterführung an der Peiner Straße in Sehndes Innenstadt stand schon kurz nach dem Starkregen unter Wasser. Die Feuerwehr musste aber nicht eingreifen, dafür im Gewerbegebiet am Borsigring.© Julian Stratenschulte (dpa)

Sehnde

Starkregen: Einsatz im Gewerbegebiet

Die Stadt Sehnde ist bei dem Starkregen am Donnerstagabend noch einmal glimpflich davongekommen. In der Bahnunterführung an der Peiner Straße (B 65) stand das Wasser derart hoch, dass durchfahrende Autos riesige Fontänen auslösten.