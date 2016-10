Mitgliederversammlung der SPD in Laatzen.© privat

Sehnde

Silke Lesemann will wieder kandidieren

Die für Laatzen, Pattensen und Sehnde zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann aus Bolzum will wieder in den Landtag einziehen und Kandidatin in ihrem Wahlkreis werden. Die Unterstützung der Genossen aus Laatzen ist ihr bereits sicher.