Sehndes Pastor Uwe Büttner geht wieder mit Männern auf Pilgertour.

| Achim Gückel

Sehnde

Die Pilgertour der Männer beginnt von Neuem

Die Stichworte lauten Entschleunigung, Besinnung und Gemeinschaft. 15 Männer aus dem Kirchenkreis Burgdorf werden all das in der Zeit vom 2. bis 5. Oktober in besonders konzentrierter Form erleben. Sie gehen dann auf Pilgertour mit dem Sehnder Pastor Uwe Büttner. Ihre Route: Von Völkenroda bis Friedland.