"Ich stehe nur ungern im Mittelpunkt": Rolf Steinhoff hat die Geschicke im Sehnder Rathaus 16 Jahre lang als Erster Stadtrat maßgeblich mitgestaltet.© Achim Gückel

| Achim Gückel

Sehnde

Abschied im Rathaus: Rolf Steinhoff geht

Die Sehnder Stadtverwaltung verliert einen ihrer prägenden Charaktere. Für Rolf Steinhoff, der 16 Jahre lang als Erster Stadtrat tätig war, beginnt am 1. Juli der Ruhestand. Am Donnerstagabend ist der 61-Jährige in einer Feierstunde im Ratssaal offiziell verabschiedet worden.