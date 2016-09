Wahlen in Sehnde: Carsten Waschulewski, stellvertretender Wahlleiter, bringt Unterlagen in einen Panzerschrank.© kühn

Sehnde

Stimmen für zwei Ortsräte werden neu gezählt

Die Stadt Sehnde zählt die bei den Kommunalwahlen am 11. September abgegebenen Stimmen zum Teil neu aus. Betroffen sind aber vorerst nur die Ergebnisse für die Wahlen zu den Ortsräten in Höver und Wehmingen. In beiden Dörfern war es bei den Abstimmungen besonders eng zugegangen.