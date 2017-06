Nur Wasser im Glas: Henrik Schnabel ist beim Scheibenaufhängen beim Jugendkönig etwas überrascht.© Michael Schütz

Sehnde

Der jüngste Sehnder König aller Zeiten

Mit einem Mutter-Sohn-Team bestreitet die Schützengesellschaft Sehnde am Wochenende das Stadtschützenfest. So mussten am Sonnabend beim Scheibenaufhängen lediglich zwei Adressen für drei Majestäten anmarschiert werden. Diese allerdings befanden sich an den entgegengesetzten Enden Sehndes.