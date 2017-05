Kommt zum Schützenfest in seinem Heimatort: Der DSDS-Zweitplatzierte Alexander Janke.© Archiv

Sehnde

DSDS-Alex kommt zum Schützenfest in Höver

Wenn am Freitag, 26. Mai, das Schützenfest in Höver beginnt, wird diesmal ein echter Promi dabei sein. Die Schützen feiern mit keinem Geringeren als dem DSDS-Zweitplatzierten Alexander Jahnke. Der gebürtige Höveraner wird unter anderem an der Vesper im Festzelt teilnehmen.