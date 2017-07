Symbolfoto© Archiv

| Patricia Oswald-Kipper

Sehnde

Unbekannte fluten Tennisplätze

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag zwei Tennisplätze des MTV Rethmar an der Seufzerallee unter Wasser gesetzt und ein Netz beschädigt. Die Plätze sollen in den nächsten Tagen wieder bespielbar sein.