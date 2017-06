Die Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Sehnde.© Symbolbild

| Achim Gückel

Sehnde

Randalierer beschädigt Außenspiegel

Ein bislang unbekannter Täter hat an der Breiten Straße in Sehnde drei Fahrzeuge beschädigt. Er demolierte jeweils den rechten Außenspiegel und in einem Fall auch eine Antenne. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.