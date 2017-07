Die Polizei fragt: Wem gehört dieses Damenfahrrad?© Polizei Lehrte

| Achim Gückel

Sehnde

Polizei sucht Besitzer eines Damenrads

Die Polizei sucht nach der rechtmäßigen Besitzerin eines Damenfahrrades, welches am Mittwoch, 28. Juni, an der Peiner Straße in Sehnde gestohlen wurde. Die Beamten hatten es im Rahmen von Ermittlungen sichergestellt.