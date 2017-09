Die Polizei nimmt in Hannover zwei mutmaßliche Autodiebe fest, die möglicherweise für einen Tat in Rethmar verantwortlich sind.© Symbolfoto

| Achim Gückel

Sehnde

Polizei schnappt zwei mutmaßliche Autodiebe

Die Polizei hat in Hannover zwei Männer festgenommen, die in dem Verdacht stehen, in Rethmar in ein Haus eingebrochen zu sein und einen VW Tiguan gestohlen zu haben. Die 56 und 46 Jahre alten Verdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen laufen.