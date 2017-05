"Nicht mit der Spitze, sondern mit dem Innenrist": Nick Beermann erklärt den Grundschülern, wie sie korrekt gegen den Ball treten.© Katja Eggers

Sehnde

KGS-Schüler sind jetzt Junior-Coaches

In der Sporthalle an der Feldstraße dreht sich derzeit alles um Fußball. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) bildet dort derzeit Jugendliche zu sogenannten Junior-Coaches aus. Der Lehrgang ist der Einstieg in eine offizielle Trainer-Lizenz-Ausbildung.