Die Feuerwehr rückt in Höver aus, um ein brennendes Gartenhäuschen zu löschen.© Archiv

| Achim Gückel

Sehnde

Feuerwerksbatterie setzt Gartenhaus in Brand

In der Nacht zum Sonntag ist an der Straße Gartenwinkel in Höver ein Gartenhäuschen in Brand geraten. Auslöser des Feuers war nach Ansicht der Polizei eine nicht vollständig abgelöschte Feuerwerksbatterie. Menschen wurden nicht verletzt.