Klaus-Jürgen Hesse (63), war 37 Jahre Hauptschullehrer in Sehnde, davon 25 Jahre an der KGS.© Oliver Kühn

Sehnde

Der Letzte aus der KGS-Gründergeneration geht

Der letzte "alte Hase" ist von Bord: Nach 37 Jahren als Hauptschullehrer in Sehnde, davon 25 Jahre an der Kooperativen Gesamtschule (KGS), ist Klaus-Jürgen Hesse am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet worden. "Du bist der letzte Aktive aus der Gründungsgeneration", sagte Schulleiter Carsten Milde.