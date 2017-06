27 Vereine nehmen an dem traditionellen Ausmarsch durch Evern teil.© Tomma Petersen

Sehnde

Schützenausmarsch geht in Geschichte ein

Mit mehreren hundert Metern ging am Sonntag der bisher längste Schützenausmarsch in die Geschichte Everns ein. Am Volks- und Schützenfest nahmen 27 Vereine teil.