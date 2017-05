Das Landgericht Hildesheim verhandelt gegen einen 23-jährigen Sehnder wegen versuchten Totschlags.© Symbolbild

| Achim Gückel

Sehnde

Prozess um brutale Tritte auf Rewe-Parkplatz

In der Nacht zum 28. Mai 2016 haben sich auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts an der Peiner Straße schlimme Szenen abgespielt. Zwei Männer werden dort am Rande eines Trinkgelages Opfer einer brutalen Attacke. Jetzt steht ein 23-jähriger Sehnder als mutmaßlicher Täter vor dem Landgericht in Hildesheim.