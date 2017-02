Schlaglöcher und Risse: Die Kreuzstraße muss dringend saniert werden.© Katja Eggers

Sehnde

Kreuzstraße soll noch 2017 saniert werden

Die Dorferneuerung in Bilm geht in die nächste Runde: In diesem Jahr soll endlich die marode Kreuzstraße saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 426.000 Euro. Der Ortsrat will für den Ausbau auf jeden Fall noch Geld aus den Töpfen für das Dorferneuerungsprogramm mitnehmen.