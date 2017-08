Silke Lesemann (hinten links) und Katharina Fischer besuchen die Kinder in der Kita Müllingen bei ihrer Milchpause.© Patricia Oswald-Kipper

| Patricia Oswald-Kipper

Sehnde

Kitakinder trinken wieder mehr Milch

Der Kindergarten in Müllingen nimmt neuerdings am Schulmilchprogramm der Europäischen Union teil. Die Einrichtung bekommt jetzt regelmäßig Milch geliefert, die dann beim Frühstück getrunken wird. Ziel ist es, die Jungen und Mädchen schon früh an gesunde Ernährung zu gewöhnen.