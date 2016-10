Die Kita-Kinder haben die Äpfel selbst klein geschnitten.© Elena Everding

Sehnde

Kochstunde bei Erfurth: Kinder backen Puffer

Großer Tag für kleine Apfelfans: Die Kinder aus der Kita Müllingen sind am Freitagvormittag in der Gaststätte Erfurth zu Gast gewesen, um gemeinsam mit dem Koch des Hauses Puffer mit Apfelmus zuzubereiten. Die Äpfel dafür brachten die Kinder von ihrer Obstwiese an der Kita mit.