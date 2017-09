Beate Julitta Lange aus Immensen tritt für die Freien Wähler Niedersachsen an.© privat

Sehnde

Lange will Polizeidienst für Realschüler öffnen

Die Kandidatin der Freien Wähler Niedersachsen ist erst im vergangenen Jahr nach der Kommunalwahl offiziell in der Politik in Erscheinung getreten. Da wurde Beate Lange von einem Dreierbündnis gleich zur stellvertretenden Bürgermeisterin von Immensen gewählt – doch nun will sie ganz hoch hinaus.