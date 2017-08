In Sehnde sitzen alle Direktkandidaten zur Bundestagswahl auf einem Podium.© Symbolbild

| Achim Gückel

Sehnde

Kandidaten stellen sich der Diskussion

Wer alle sieben Direktkandidaten zur Bundestagswahl im hiesigen Wahlkreis an einem Fleck erleben möchte, hat am Dienstag, 22. August, im Apart-Hotel an der Peiner Straße7 in Sehnde die Gelegenheit dazu. Ab 19 Uhr sitzen sie dort bei einer Diskussionsveranstaltung des DBG Sehnde auf dem Podium.