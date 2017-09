Der Jazz im Park in Ilten ist für viele Musikfreunde ein Pflichttermin.© Michael Schütz

Sehnde

Jazz im Park wird zum Heimspiel

Die Sonntage im September sind für viele Musikfreunde in Sehnde und Umgebung für Ausflüge nach Ilten reserviert. Am Sonntag stieg unter den Bäumen an der Rudolf-Wahrendorff-Straße die erste diesjährige Ausgabe von Jazz im Park des Klinikums Wahrendorff. Zu Gast waren die Blackpoint Jazzmen.