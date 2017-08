Die drei Profimusiker vom Trio Belleville spielen am 24. September ab 13 Uhr im Park in Ilten.© Herve Jeanne

Sehnde

Im Park ist wieder Zeit für Jazz

Blues, Swing, Funk, Soul und Boogie: All das wird in diesem Jahr beim "Jazz im Park" in Ilten geboten. An allen vier Sonntagen im September wird im Park des Klinikums Wahrendorff ein vielfältiges Jazz-Repertoire geboten.