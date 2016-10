Gero (von links), Julius, Leo und Philip haben viel Spaß bei der Kinonacht in Rethmar.© Achim Gückel

Sehnde

Das Klassenzimmer wird zum Kinosaal

Im Klassenzimmer muss man nicht unbedingt immer stillsitzen. Da darf es manchmal auch richtig munter, laut und fröhlich zugehen. In der Grundschule in Rethmar ist das jedenfalls immer dann so, wenn die Kinonacht ansteht. Am Freitagabend war es wieder soweit.