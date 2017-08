Hannelore Schröder beobachtet die Vögel in der Fichte vom Boden aus mit dem Fernglas.© Katja Eggers

Sehnde

Im Garten ziehen Greifvögel ihre Jungen groß

Hannelore Schröder hat derzeit seltene Gäste. In ihrem Garten in Sehnde hat ein Sperberpärchen drei Junge ausgebrütet. Die kleinen Greifvögel hüpfen in der gut 30 Meter hohen Fichte schon munter von Ast zu Ast. Schröder beobachtet sie vom Boden aus mit dem Fernglas.