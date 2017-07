Die beiden Kapitäne Stefan Theseker (Enschede, links) und Manuel Schmiedebach führen ihre Teams auf den Platz. Thesker trägt dabei ein Trikot mit Nummer und Namen des Ajax-Profis Abdelhak Nouri, der vor ein paar Tagen einen Herzstillstand und Hirnschäden erlitt.© Michael Schütz

Sehnde

3000 Fans kommen ihren 96-Helden ganz nah

Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass Hannover 96 in Ilten gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede antrat. Jetzt kam es erneut zum Aufeinandertreffen in der Wahre-Dorff-Arena. Mehr als 3000 Zuschauer wollten die Partie sehen - deutlich mehr als kürzlich in Ramlingen.